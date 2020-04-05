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В СН не исключают, что в закон о банках подадут до 10 тысяч правок

Новости » Политика     05.04.2020 - 12:56
В СН не исключают, что в закон о банках подадут до 10 тысяч правок
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на сейчас подано 5 тысяч поправок

Во фракции "Слуга народа" не исключили, что в закон о банках будет подано до 10 тысяч поправок. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

Он подчеркнул, что в закон уже подано 5 тысяч поправок.

"По состоянию на сейчас трудно определиться. Потому что было подано 5 тысяч поправок. К земле для сравнения было 4018. И это заняло больше месяца в рассмотрении. И еще не конец, потому что есть время до конца недели, когда другие депутаты могут подавать еще правки. Я не исключаю вариант, когда может быть 10 тысяч поправок к этому законопроекту", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия объяснил цель принятия Верховной радой закона о банках. По его словам, и получение транша от Международного валютного фонда (МВФ), и закон про банки являются плохими решениями. Однако, их нужно принять в связи с угрозой дефолта.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 марта ВР приняла законопроект о банках (№2571-д) в первом чтении. Закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Так, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Для завершения реформы Рада должна принять весь пакет земельных законопроектов, - Арахамия В "Слуге народа" объяснили необходимость принятия закона о банках
Новости Украины банкиВерховная РадаСлуга народаДавид Арахамия
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