У Раді назвали три сценарії розгляду правок до закону про банки

Існує три варіанти розгляду великої кількості поправок до законопроекту про банки. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна".

За його словами, усі правки мають також пройти розгляд у профільному комітеті.

"Є три варіанти, яким чином можна цю ситуацію вирішувати. Перший сценарій - домовлятись з авторами правок, щоб вони їх відкликали. Але я думаю, що це маловірогідно. Інший сценарій - проходити їх швидко, виносити до Ради тільки таблицю, ухвалену комітетом, та не розглядати (всі подані, - ред.) правки в залі. Як зараз кажуть юристи, така регламентна норма є, це стаття 119. Третя стратегія - це сидіти вночі, три, п’ять, десять ночей сидіти і проходити правки в такому режимі, як ми проходили по землі", - сказав парламентар.

Нагадаємо, у фракції СН не виключили, що до закону про банки буде подано до 10 тисяч поправок. Арахамія заявив, що до законопроекту вже подано 5 тисяч правок.

Як писало РБК-Україна раніше, Арахамія пояснив мету прийняття Верховною радою закону про банки. За його словами, і отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і закон про банки є поганими рішеннями. Однак, їх потрібно прийняти у зв'язку із загрозою дефолту.

Так, 30 березня нардепи ухвалили законопроект про банки (№2571-д) в першому читанні. А 2 квітня глава держави Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні Україна підпише угоду про розширену співпрацю з Міжнародним валютним фондом.