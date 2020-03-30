Рада приняла за основу закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ 

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

От принятия этого закона зависит помощь Украине со стороны МВФ

Верховная рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Документом предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.

Предусматривается определить особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов Украины, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Документом планируется и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Напомним, ранее комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять законопроект №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Добавим также, глава государства Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после одобрения ВР двух законов, один из которых - закон о банках, Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.