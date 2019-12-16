В Раде назвали сроки рассмотрения закона об игорном бизнесе

Сначала проект закона должен рассмотреть финансовый комитет
Парламент сможет принять законопроект о регулировании в сфере игорного бизнеса на этой неделе, если документ будет рекомендован комитетом на заседании во вторник. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.
В подкомитете по вопросам игорного бизнеса заявили о готовности законопроекта к рассмотрению.
"Мы получили от подкомитета по вопросам игорного бизнеса информацию о том, что законопроект готов. Завтра мы выносим его на комитет. Надеюсь, что сможем его рекомендовать ВРУ", - заявил Гетьманцев.
По его словам, сейчас проект об игорном бизнесе включен на рассмотрение парламента в январе, однако его можно принять раньше.
"Я предлагаю, если мы проведем через комитет, поставить на эту неделю", - добавил парламентарий.
Так, 17 декабря на заседании финансового комитета будет рассматриваться один законопроект Кабинета министров "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" №2285 и еще 7 альтернативных проектов к нему.
Напомним, Кабмин просит Раду ускорить рассмотрение закона об игорном бизнесе.
Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверял, что законопроект об игорном бизнесе Верховная рада примет в первом чтении до Нового года.
Как писало РБК-Украина, в конце октября глава ВР Дмитрий Разумков отмечал, что законопроект правительства об игорном бизнесе еще не готов к рассмотрению в сессионном зале.
Добавим, 23 октября на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса.