В Раде рассказали о вероятности рассмотрения закона об игорном бизнесе

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Разумкова, документ еще не готов к рассмотрению в зале

В парламенте рассказали о вероятности рассмотрения законопроекта правительства об игорном бизнесе. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, документ еще не готов к рассмотрению в зале. Однако Рада рассмотрит проект об администрировании налогов в четверг.

"Если мы говорим об игорном бизнесе, на этой неделе его никто рассматривать точно не будет. Он еще не готов к этому. Законопроекты 1209 и 1210, если я не ошибаюсь, они будут рассматриваться в этот четверг", - заявил Разумков.

Так, 31 октября народные депутаты должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1209.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса. Проектом предлагается система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду Украины законопроект №2285 о легализации игорного бизнеса 17 октября.

Подчеркнем, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что легализация игорного бизнеса принесет Украине до 9 млрд гривен.