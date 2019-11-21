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В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесе

Новости » Политика     21.11.2019 - 12:49
В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесе
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Арахамия призывает нардепов информировать о нелегальных казино на территориях их округов

Законопроект об игорном бизнесе Верховная рада примет в первом чтении до Нового года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий заверил, что правоохранительные органы уже не "крышуют" нелегальные казино.

"Если у любого гражданина или правоохранительного органа есть информация о том, что кто-то якобы во власти сейчас "крышует" нелегальный игорный бизнес, то мы будем об этом докладывать президенту, будет очень решительная реакция. Ведь я занимаюсь в рабочей группе по игорному бизнесу. И сообщения от так называемых игроков о том, что ни СБУ уже, ни МВД - никто не берет деньги за так называемое "крышевание" казино и так далее", - сообщил Арахамия.

"Я всем депутатам говорю, вы ездите на округа. Если вы увидите какие-то нелегальные казино, сообщайте. Пока мы легализуем этот процесс, я думаю, что мы до Нового года уже примем закон в первом чтении", - заявил глава фракции.

Напомним, в конце октября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект правительства об игорном бизнесе еще не готов к рассмотрению в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 октября на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса.

Добавим также, в начале сентября глава государства Владимир Зеленский поручил ВР принять законы о легализации игорного бизнеса. Он поручил принять документ до 1 декабря 2019 года.

Отметим, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается в сумме 2-2,5 млрд гривен. Сумма будет зависеть от того, какой закон будет принят Верховной радой.

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Новости Украины Верховная Радаигорный бизнесДавид АрахамияЗакон
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