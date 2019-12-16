У Раді назвали строки розгляду закону про гральний бізнес

Спочатку проект закону має розглянути фінансовий комітет
Парламент зможе прийняти законопроект про регулювання у сфері грального бізнесу цього тижня, якщо документ буде рекомендований комітетом на засіданні у вівторок. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.
У підкомітеті з питань грального бізнесу заявили про готовність законопроекту до розгляду.
"Ми отримали від підкомітету з питань грального бізнесу інформацію про те, що законопроект готовий. Завтра ми виносимо його на комітет. Маю надію, що зможемо його рекомендувати ВРУ", - заявив Гетьманцев.
За його словами, наразі проект про гральний бізнес включений на розгляд парламенту у січні, проте його можна ухвалити раніше.
"Я пропоную, якщо ми проведемо через комітет, поставити на цей тиждень", - додав парламентар.
Так, 17 грудня на засіданні фінансового комітету розглядатиметься один законопроект Кабінету міністрів "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" №2285 та ще 7 альтернативних проектів до нього.
Нагадаємо, Кабмін просить Раду пришвидшити розгляд закону про гральний бізнес.
Так, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв, що законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.
Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня глава ВР Дмитро Разумков зазначав, що законопроект уряду про гральний бізнес ще не готовий до розгляду у сесійній залі.
Додамо, 23 жовтня на сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу.