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У Раді назвали строки розгляду закону про гральний бізнес

Новини » Політика     16.12.2019 - 13:23
У Раді назвали строки розгляду закону про гральний бізнес
Фото: Данило Гетманцев (facebook.com Юридична-газета)

Спочатку проект закону має розглянути фінансовий комітет

Парламент зможе прийняти законопроект про регулювання у сфері грального бізнесу цього тижня, якщо документ буде рекомендований комітетом на засіданні у вівторок. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

У підкомітеті з питань грального бізнесу заявили про готовність законопроекту до розгляду.

"Ми отримали від підкомітету з питань грального бізнесу інформацію про те, що законопроект готовий. Завтра ми виносимо його на комітет. Маю надію, що зможемо його рекомендувати ВРУ", - заявив Гетьманцев.

За його словами, наразі проект про гральний бізнес включений на розгляд парламенту у січні, проте його можна ухвалити раніше.

"Я пропоную, якщо ми проведемо через комітет, поставити на цей тиждень", - додав парламентар.

Так, 17 грудня на засіданні фінансового комітету розглядатиметься один законопроект Кабінету міністрів "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" №2285 та ще 7 альтернативних проектів до нього.

Нагадаємо, Кабмін просить Раду пришвидшити розгляд закону про гральний бізнес.

Так, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв, що законопроект про гральний бізнес Верховна рада прийме в першому читанні до Нового року.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня глава ВР Дмитро Разумков зазначав, що законопроект уряду про гральний бізнес ще не готовий до розгляду у сесійній залі.

Додамо, 23 жовтня на сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу.

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