Кабмин просит Раду ускорить рассмотрение закона об игорном бизнесе

Фото: Елена Шуляк (kievvlast.com.ua)

В госбюджете на 2020 год уже предусмотрено поступление средств от регулирования игорного бизнеса

Кабинет министров просит парламент ускорить рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе. Об этом сообщила представитель Кабмина в Верховной раде Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметила, что в госбюджете на 2020 год уже предусмотрено поступление средств от регулирования в этих сферах.

"Также обращаем ваше внимание на два законопроекта 1182-1 и 2424. Просим их поставить в повестку дня. Также обращаю внимание на два законопроекта, которые очень важны для правительства. Это №2240 по регулированию вопроса добычи янтаря. Он стоит в повестке дня и законопроект № 2285 "О государственном урегулировании в сфере организации и проведения азартных игр", - заявила Шуляк.

"Именно законопроект №2285 еще не рассматривался на комитете. Было бы хорошо, если бы мы ускорились для того, чтобы включить его в ближайшее время (в повестку дня, - ред.)", - добавила она.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверял, что законопроект об игорном бизнесе Верховная рада примет в первом чтении до Нового года.

Как писало РБК-Украина, в конце октября глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект правительства об игорном бизнесе еще не готов к рассмотрению в сессионном зале.

Так, 23 октября на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта №2285 о легализации игорного бизнеса.

Отметим, в начале сентября глава государства Владимир Зеленский поручил ВР принять законы о легализации игорного бизнеса. Он поручил принять документ до 1 декабря 2019 года.

Добавим также, премьер Алексей Гончарук заявил, что экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается в сумме 2-2,5 млрд гривен. Сумма будет зависеть от того, какой закон будет принят Верховной радой.