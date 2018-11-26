В Раде исключают ограничение прав украинцев на время военного положения

Фото: Сергей Пашинский (из открытых источников)

Военное положение перестанет действовать через 60 дней, если ситуация стабилизируется

В Украине на время военного положения не будут ограничиваться экономические, политические и медийные права и свободы. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он выступил за ревизию санкций против Российской Федерации, которые были введены ранее.

"По законопроекту президента хочу напомнить, что он публично как гарант Конституции ответил на все вопросы. Во-первых, не будет ограничения экономических, политических и медийных свобод", - подчеркнул Пашинский.

Он также отметил, что если ситуация стабилизируется, режим военного положения перестанет действовать через 60 дней.

Напомним, ранее комитет рекомендовал Верховной раде поддержать законопроект об утверждении указа президента о военном положении в Украине. Отметим, часть нардепов также настаивает на закрытии пророссийских СМИ.

Сегодня на сайте президента появился указ о введении военного положения. Предлагается ввести соответствующий режим с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркнул, что в случае военного положения все социальные выплаты будут осуществляться без всяких ограничений.