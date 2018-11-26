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У Раді виключають обмеження прав українців на час воєнного стану

Новини » Політика    26.11.2018 - 15:51
У Раді виключають обмеження прав українців на час воєнного стану
Фото: Сергій Пашинський (з відкритих джерел)

Воєнний стан перестане діяти через 60 днів, якщо ситуація стабілізується

В Україні на час воєнного стану не будуть обмежуватися економічні, політичні та медійні права і свободи. Про це заявив глава парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він виступив за ревізію санкцій проти Російської Федерації, які були введені раніше.

"Щодо законопроекту президента хочу нагадати, що він публічно як гарант Конституції відповів на всі питання. По-перше, не буде обмеження економічних, політичних та медійних свобод", - підкреслив Пашинський.

Він також зазначив, що якщо ситуація стабілізується, режим воєнного стану припиняє дію через 60 днів.

Нагадаємо, раніше комітет рекомендував Верховній раді підтримати законопроект про затвердження указу президента про воєнний стан в Україні. Зазначимо, що частина нардепів також наполягає на закритті проросійських ЗМІ.

Сьогодні на сайті президента з'явився указ про введення військового положення. Пропонується ввести відповідний режим з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко підкреслив, що в разі воєнного стану всі соціальні виплати будуть здійснюватися без будь-яких обмежень.

 

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