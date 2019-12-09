В Раде анонсировали существенное уменьшение концентрации земли в одни руки

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал, что ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет существенно уменьшена концентрация земли в одни руки. Об этом он сказал в интервью "Телеканал UA Житомир" в ходе рабочего визита в Житомирскую область.

По словам главы Рады, дискуссии идут об около 50 тысячах гектаров в одни руки.

"Концентрация земли в одних руках... Между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Я сейчас точно не могу сказать, о какой цифре идет речь. Дискуссии идут около 50 тысяч в одни руки. Это более чем в четыре раза меньше той позиции, которая была предложена ранее", - рассказал спикер ВР.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики Николай Сольский также анонсировал, что в законопроекте об открытии рынка земли планируют существенно уменьшить концентрацию земельных угодий в одни руки. Однако точную цифру он назвать не смог.

"Разлет огромен. То, что я видел - от пару сотен гектаров в одни руки до ста тысяч, условно. Поэтому есть и тысяча, и пять, то есть в процентах от страны", - отметил нардеп.

Как писало РБК-Украина, аграрный комитет на этой неделе рассмотрит законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Заседание комитета состоится в среду, 11 декабря.

Добавим также, в интервью РБК-Украина глава правительства Алексей Гончарук рассказал, что у Кабмина нет окончательного варианта земельной реформы из-за большого количества внесенных поправок в закон "Об обращении земли".

Кроме того, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что из-за большого количества поправок законопроект "Об обращении земли" нардепы могут не успеть принять во втором чтении в последняя пленарная неделя декабря. При этом он не исключил, что Рада может начать рассмотрение документа.