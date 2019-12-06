Закон о рынке земли не успеют принять до 2020

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законе сейчас 4000 поправок

Из-за большого количества поправок законопроект "Об обращении земли", которым предусматривается открытие рынка земли в Украине, могут не успеть принять во втором чтении в последнюю пленарную неделю декабря. Эту информацию журналистам подтвердил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он не исключил, что парламент может начать рассмотрение документа.

"Вряд ли до нового года мы его примем. Возможно, возьмемся за его рассмотрение. Но вопрос в том, что если мы заходим в рассмотрение вопроса, мы не сможем рассматривать другие вопросы. Если мы заходим в вопросы, в которых 4000 поправок, из которых 3000 будут ставить на подтверждение, это 6000 минут, 600 часов или примерно 100 пленарных дней. Много получается", - заявил Корниенко.

По словам нардепа, сейчас в Раде советуются по процедуре, по которой можно будет рассмотреть все поправки в закон о земельной реформе скорее.

"Мы сейчас спросим у коллег, как было с Избирательным кодексом. Может их опыт возьмем. Там тоже было 4000 правок. Но я думаю, что аппарат и Руслан Стефанчук уже размышляют, как построить работу Верховной рады и не сорвать законодательный процесс, но решить этот важнейший вопрос для украинского народа - открытие рынка земли", - добавил депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду принять компромиссную редакцию закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о рынке земли парламент проголосует на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря.

Кроме того, фракция надеется на референдум о продаже земли иностранцам в 2020 году. По словам первого замглавы фракции Александра Корниенко, поправка о референдуме подана в закон о рынке земли.