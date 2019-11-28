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В Раде планируют существенно уменьшить концентрацию земельных угодий в одни руки

Новости » Экономика     28.11.2019 - 15:09
В Раде планируют существенно уменьшить концентрацию земельных угодий в одни руки
Фото: Николай Сольский (agropolit.com)

Однако пока комитет не определился с конкретными размерами концентрации

В законопроекте об открытии рынка земли планируют существенно уменьшить концентрацию земельных угодий в одни руки. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что каждая вторая правка, представленная ко второму чтению проекта, касается изменений по концентрации.

"Уменьшение по концентрации - оно будет существенное. Каждая вторая правка касается изменений по концентрации. Разлет огромен. То, что я видел - от пару сотен гектаров в одни руки до ста тысяч, условно. Поэтому есть и тысяча, и пять, есть в процентах от страны (правки, - ред.) ", - сообщил Сольский.

По словам нардепа, пока неизвестно, каким будет решение комитета по размерам концентрации земельных угодий в одни руки.

"У нас даже от одних и тех же фракций есть разные правки. От "Слуги народа" есть разные правки по концентрации. От депутатов от других фракций - тоже между ними есть различные правки. Это просто нужно время найти что-то среднее... за что проголосуют и что будет конструктивным для всех", - добавил парламентарий.

Напомним, Сольский заявил, что законопроект об обороте земли получил более двух тысяч правок. Он добавил, что в среду срок подачи поправок к законопроекту об обращении земли завершился.

Так, данные опроса КМИС свидетельствуют, что принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

Как писало РБК-Украина, 13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

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