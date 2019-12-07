В Кабмине не знают, каким будет окончательный вариант земельной реформы

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В закон о рынке земли внесли 4400 правок ко второму чтению

Правительство Украины не имеет окончательного варианта земельной реформы из-за большого количества внесенных правок в закон "Об обращении земли". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщил премьер-министр, на данный момент в закон о рынке земли внесено 4400 правок ко второму чтению. При этом не согласованными остается вопрос по концентрации угодий в одни руки.

"Кто-то считает, что двести тысяч гектаров - это ок. Это вопрос не о количестве гектаров, а об антимонопольных ограничениях, например, не более 0,5% всей земли в одни руки. Даже этот лимит режет значительную из частей холдингов, работающих сейчас", - сообщил Гончарук.

По его словам, вопрос о необходимости увеличения или уменьшения лимитов будет обсуждаться в парламенте.

"У меня готового ответа нет и ни у кого нет", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что закон о рынке земли Верховная рада может не успеть принять во втором чтении до 2020 года. При этом в парламенте могут начать рассматривать документ уже в этом году.

Кроме этого сообщалось, что, по словам Гончарука, проведение референдума о продаже земли иностранцам необходимо для того, чтобы общество сохранило доверие к правительству. На данный момент общество с опаской подходит к полному открытию рынка земли.