У Раді анонсували суттєве зменшення концентрації землі в одні руки

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков анонсував, що до другого читання закону про відкриття ринку землі буде суттєво зменшена концентрація землі в одні руки. Про це він сказав в інтерв'ю "Телеканал UA: Житомир" у ході робочого візиту до Житомирської області.

За словами глави Ради, дискусії йдуть про близько 50 тисяч гектарів в одні руки.

"Концентрація землі в одних руках… Між першим та другим читанням ця цифра буде суттєво зменшена. Я зараз точно не можу сказати, про яку цифру йде мова. Дискусії йдуть близько 50 тисяч в одні руки. Це більш ніж в чотири рази менше від тієї позиції, яка була запропонована раніше", - розповів спікер ВР.

Нагадаємо, глава комітету Верховної ради з питань аграрної політики Микола Сольський також анонсував, що у законопроекті про відкриття ринку землі планують істотно зменшити концентрацію земельних угідь в одні руки. Однак точну цифру він назвати не зміг.

"Розліт величезний. Те, що я бачив - від пару сотень гектарів в одні руки до ста тисяч, умовно. Тому є і тисяча, і п'ять, тобто у відсотках від країни", - зазначив нардеп.

Як писало РБК-Україна, аграрний комітет на цьому тижні розгляне законопроект №2178-10 про відкриття ринку землі. Засідання комітету відбудеться в середу, 11 грудня.

Додамо також, в інтерв'ю РБК-Україна глава уряду Олексій Гончарук розповів, що Кабмін не має остаточного варіанту земельної реформи через велику кількість внесених поправок до закону "Про обіг землі".

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслив, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі" нардепи можуть не встигнути прийняти в другому читанні в останній пленарний тиждень грудня. При цьому він не виключив, що Рада може почати розгляд документа.