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Комитет Рады рассмотрит закон о рынке земли на этой неделе

Новости » Политика     09.12.2019 - 13:31
Комитет Рады рассмотрит закон о рынке земли на этой неделе
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета состоится 11 декабря

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики на этой неделе рассмотрит законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитета парламента на эту неделю, опубликованная на сайте Рады.

Так, заседание комитета состоится в среду, 11 декабря, в 10:00.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: рассмотрение законопроектов при подготовке ко второму чтению. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения (р.№2178-10)", - говорится в повестке дня.

Напомним, в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что правительство Украины не имеет окончательного варианта земельной реформы из-за большого количества внесенных поправок в закон "Об обращении земли".

Как писало РБК-Украина ранее, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что из-за большого количества поправок законопроект "Об обращении земли", которым предусматривается открытие рынка земли в Украине, нардепы могут не успеть принять во втором чтении в последнюю пленарную неделю декабря. При этом он не исключил, что парламент может начать рассмотрение документа.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что законопроект о рынке земли парламент проголосует на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду принять компромиссную редакцию закона о рынке земли.

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