Радбез ООН застарів та неефективний: прем'єр Японії закликав провести реформу

За словами глави уряду, Рада Безпеки працює неефективно і найбільш очевидним прикладом цього є агресія Росії проти України.

"Постійний член Радбезу, на якого покладено особливу відповідальність за міжнародний мир та безпеку, вдерся до свого сусіда. Це руйнує основи міжнародного порядку", - зазначив японський прем'єр.

Він також нагадав, що ухвалення резолюцій Ради Безпеки блокується шляхом вето, а резолюції Генасамблеї, що закликають до виведення російських військ, "ухвалюються, але не реалізовуються".

Крім того, підкреслив Ісіба, Москва продовжує агресію, довільно трактуючи статтю 51 Статуту ООН, та виправдовуючи вторгнення в Україну начебто правом на колективний самозахист.

З огляду на наведені факти, глава уряду Японії закликав терміново реформувати Раду Безпеки ООН. Зокрема, він пропонує розширити перелік постійних і непостійних членів.

"Хоча кількість членів ООН зросла вчетверо, кількість постійних членів залишилася незмінною з часів заснування Організації. Водночас, лише збільшити кількість членів Радбезу недостатньо. Слід також розглянути право вето постійних членів", - підсумував Ісіба.