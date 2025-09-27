RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Совбез ООН устарел и неэффективен: премьер Японии призвал провести реформу

Фото: премьер-министр Японии Сигеру Исиба (facebook.com/ishibashigeru)
Автор: Валерий Савицкий

Захватническая война России против Украины доказывает неспособность ООН полноценно выполнять свои функции.

Об этом заявил премьер-министр Японии Сигеру Исиба во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам главы правительства, Совет Безопасности работает неэффективно и наиболее очевидным примером этого является агрессия России против Украины.

"Постоянный член Совбеза, на которого возложена особая ответственность за международный мир и безопасность, вторгся к своему соседу. Это разрушает основы международного порядка", - отметил японский премьер.

Он также напомнил, что принятие резолюций Совета Безопасности блокируется путем вето, а резолюции Генассамблеи, призывающие к выводу российских войск, "принимаются, но не реализуются".

Кроме того, подчеркнул Исиба, Москва продолжает агрессию, произвольно трактуя статью 51 Устава ООН, и оправдывая вторжение в Украину якобы правом на коллективную самозащиту.

С учетом приведенных фактов, глава правительства Японии призвал срочно реформировать Совет Безопасности ООН. В частности, он предлагает расширить перечень постоянных и непостоянных членов.

"Хотя количество членов ООН выросло вчетверо, число постоянных членов осталось неизменным со времен основания Организации. В то же время, только увеличить количество членов Совбеза недостаточно. Необходимо также рассмотреть право вето постоянных членов", - подытожил Исиба.

