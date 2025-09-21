ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Безпрецедентний масштаб загроз": Україна підтримала скликання Радбезу ООН Естонією

Україна, Неділя 21 вересня 2025 18:11
UA EN RU
"Безпрецедентний масштаб загроз": Україна підтримала скликання Радбезу ООН Естонією Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна повністю підтримує Естонію у запиті щодо скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Прохання Естонії демонструє той рівень загрози, яку зараз становлять провокації Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи", - написав міністр.

Сибіга додав, що Україна вже звернулася до Республіки Корея, яка зараз головує в ООН, з проханням взяти участь в зустрічі та представити свій погляд на ситуацію.

"Ми підтримуємо дружню Естонію в закликах до рішучої та єдиної відповіді на постійну дестабілізацію міжнародного миру та безпеки Росією", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що 21 вересня вперше за 34 роки членства в ООН Естонія ініціювала термінове засідання Ради безпеки. Це сталося після того, як вдень 19 вересня російські винищувачі порушили повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський ще 19 вересня висловив впевненість в тому, що це не просто якесь порушення, або помилка росіян, а реальна та системна кампанія російського режиму.

В Росії ж традиційно брешуть, що жодного порушення повітряного простору Естонії нібито не було. Спроби росіян відбрехатися викликали обурення в Європі, а в Естонії показали карту польоту російських МіГ-31К.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Україна
Новини
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто