"Безпрецедентний масштаб загроз": Україна підтримала скликання Радбезу ООН Естонією
Україна повністю підтримує Естонію у запиті щодо скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Прохання Естонії демонструє той рівень загрози, яку зараз становлять провокації Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи", - написав міністр.
Сибіга додав, що Україна вже звернулася до Республіки Корея, яка зараз головує в ООН, з проханням взяти участь в зустрічі та представити свій погляд на ситуацію.
"Ми підтримуємо дружню Естонію в закликах до рішучої та єдиної відповіді на постійну дестабілізацію міжнародного миру та безпеки Росією", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що 21 вересня вперше за 34 роки членства в ООН Естонія ініціювала термінове засідання Ради безпеки. Це сталося після того, як вдень 19 вересня російські винищувачі порушили повітряний простір країни.
Президент України Володимир Зеленський ще 19 вересня висловив впевненість в тому, що це не просто якесь порушення, або помилка росіян, а реальна та системна кампанія російського режиму.
В Росії ж традиційно брешуть, що жодного порушення повітряного простору Естонії нібито не було. Спроби росіян відбрехатися викликали обурення в Європі, а в Естонії показали карту польоту російських МіГ-31К.