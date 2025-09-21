Естонія скликає Радбез ООН через порушення повітряного простору Росією

Уперше за 34 роки членства в ООН Естонія ініціювала термінове засідання Радбезу після того, як російські літаки вторглися в її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки ООН проведе надзвичайне засідання після порушення Росією повітряного простору Естонії. Цей інцидент змусив Таллінн уперше за 34 роки членства в ООН звернутися з проханням про скликання Радбезу.

"Нахабним порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі", - підкреслив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Він зазначив, що цей випадок є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на перевірку стійкості Європи та НАТО. Тсахкна також нагадав про недавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії.

"Усі ці випадки є частиною ширшої схеми, за допомогою якої Росія ескалює регіональну та глобальну напругу, і такі дії Росії вимагають міжнародної реакції", - наголосив глава МЗС Естонії.

За словами Тсахкни, дії Москви не узгоджуються зі статусом постійного члена Радбезу ООН і "були б неприйнятними для будь-якої іншої держави-члена організації".