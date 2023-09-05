Рада звільнила Резнікова

Рішення підтримали 327 нардепів.

Зазначимо, що на посаду міністра оборони України планують призначити Рустема Умєрова. Раніше він подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.

Очікується, що призначення Умєрова на посаду пройде завтра.

Що цьому передувало

Зазначимо, що чутки про відставку Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Так, нещодавно Резніков запропонував парі нардепу та журналісту через скандал із закупівлею курток для військових Міноборони. Він заявив, що готовий подати у відставку, якщо виявиться, що відомство поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. В іншому випадку він запропонував депутату Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу - піти з видання та на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Парі не уклали, але про відставку Резнікова почали говорити ще голосніше.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони та плани щодо звільнення Резнікова. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Крім того, повідомлялося, що після звільнення з посади міністра Резнікова можуть призначити послом у Британії. Втім, цю інформацію поки не коментував ні президент, ні сам Резніков.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.