Рада уволила Резникова

Решение поддержали 327 нардепов.

Отметим, что на должность министра обороны Украины планируют назначить Рустема Умерова. Ранее он подал в Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества.

Ожидается, что назначение Умерова на должность пройдет завтра.

Что этому предшествовало

Отметим, что слухи об отставке Резникова ходят давно. В частности, после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции по завышенным ценам.

Так, недавно Резников предложил пари нардепу и журналисту из-за скандала с закупкой курток для военных Минобороны. Он заявил, что готов подать в отставку, если окажется, что ведомство поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних. В противном случае он предложил депутату Анастасии Радиной сложить мандат, а журналисту Михаилу Ткачу - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.



Пари не заключили, но об отставке Резникова стали говорить еще громче.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны и планах по увольнению Резникова. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Кроме того, сообщалось, что после увольнения с должности министра Резникова могут назначить послом в Британии. Однако эту информацию пока не комментировал ни президент, ни сам Резников.

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