ua en ru
Сб, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів: вже відома дата

Київ, Субота 02 вересня 2023 14:14
UA EN RU
Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів: вже відома дата Фото: министр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Верховна рада наступного тижня відправить у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Також змінять очільника Мінкульту та низку інших.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

Як зазначають джерела, діючого міністра оборони України Олексія Резнікова дійсно чекає відставка. Його крісло займе голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Крім того, Рада призначить нового очільника Міністерства культури та інформаційної політики. Цю посаду отримає колишня директорка "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів.

Місце Умєрова у Фонді держмайна, за даними джерел, займе Ольга Піщанська. Зараз вона очолює Антимонопольний комітет.

Своєю чергою на цю посаду призначать главу Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Що цьому передувало

Після останніх скандалів з закупівлями Міноборони у медіа почали все частіше говорити про відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Деякі ЗМІ та парламентарі називають Рустема Умєрова потенційним кандидатом на посаду нового міністра оборони.

Детальніше про це можна дізнатися нашому в матеріалі "Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони".

Крім того, сьогодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що очолити Міністерство культури та інформаційної політики може Юлія Федів. Раніше вона була директоркою "Українського культурного фонду" (УКФ). Джерела РБК-Україна підтвердили, що її кандидатуру розглядають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФДМУ Антимонопольний комітет України Олексій Резніков Міністерство культури Верховна рада
NEWS
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони