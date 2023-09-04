Умєров подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука .

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади", - написав він.

Стефанчук зазначив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Фото: Умєров подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонд держмайна (facebook.com/stefanchuk.official)

Додамо, що Резніков вже подав до Ради заяву про відставку.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що заяву щодо Резнікова сьогодні-завтра розгляне Комітет з питань безпеки ВР. Аналогічно заяву Умєрова розгляне Комітет з питань економіки ВР.

Після цього за їхні відставки мають проголосувати у Раді.

Далі президент Володимир Зеленський повинен внести кандидатуру Умєрова як нового міністра оборони. Після цього збереться фракція "Слуги народу" і як коаліція внесе кандидатуру нового голови ФДМУ. Це відбудеться ввечеріпісля засідання фракції.

Потім на наступне пленарне засідання знову збираються вказані Комітети ВРУ і схвалюють подання на призначення. Далі відбудеться голосування в Раді.

Що цьому передувало

Після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами ЗМІ та політики почали все частіше писати про відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Йшлося про звільнення Резнікова та призначення на його посаду Умєрова. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Рустем Умєров

Умєров народився в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим).

У вересні 2019 року його обрали народним депутатом від фракції "Голос". Під час роботи у Раді Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

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