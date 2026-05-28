Рада зробила перший крок до змін в держбюджет-2026
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15224, який передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок підтримки ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №15224.
Свої голоси "за" віддали 240 народних депутатів. Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 1,64 трлн грн.
"Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету", - йдеться у заяві.
Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку і оборону у сумі 1,56 трлн грн за:
загальним фондом на 36,8 млрд грн, зокрема:
- 1,55 млрд грн – для Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою);
- 16,4 млрд грн – для органів системи МВС (Держприкордонслужба, Нацгвардія);
- 2,47 млрд грн – для Служби безпеки;
- 1,8 млрд грн – для Головного управління розвідки Міноборони;
- 14,58 млрд грн – збільшення обсягу резерву коштів для сектору безпеки і оборони;
спеціальним фондом на 1,523 трлн грн, у тому числі за такими напрямками:
- 174,2 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців (з нарахуваннями);
- 1,371 трлн грн – на розвиток озброєння та військової (спеціальної) техніки.
Крім того, законопроєктом:
- збільшено резервний фонд на 40 млрд грн з метою забезпечення фінансування в умовах воєнного стану непередбачених заходів, зокрема пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та зміцненням обороноздатності держави;
- передбачено видатки в обсязі 40 млрд грн для реалізації Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст з метою нейтралізації загроз і гарантування національної безпеки в енергетичній сфері, забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року та належних умов життєдіяльності населення в особливий період.
Нагадаємо, Україна поступово переходить від імпорту озброєння до розробки та виробництва власних високотехнологічних систем. Основний фокус нині робиться на ракетному озброєнні та безпілотниках.
Зазначимо, що Україна уже випускає по три ракети "Фламінго" щодня. Після переходу на двигуни вітчизняного виробництва обсяги виготовлення планують збільшувати залежно від потреб замовників.
Крім того, в Україні розробили власну керовану авіабомбу, яка вже готова до використання в бойових умовах.