Рада сделала первый шаг к изменениям в госбюджет-2026

Верховная Рада приняла за основу законопроект №15224, который предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону за счет поддержки ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №15224.

Свои голоса "за" отдали 240 народных депутатов. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн.

"Средства будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, денежное обеспечение военнослужащих, а также на защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда бюджета", - говорится в заявлении.

Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 1,56 трлн грн по:

общему фонду на 36,8 млрд грн, в частности:

1,55 млрд грн - для Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой);

16,4 млрд грн - для органов системы МВД (Госпогранслужба, Нацгвардия);

2,47 млрд грн - для Службы безопасности;

1,8 млрд грн - для Главного управления разведки Минобороны;

14,58 млрд грн - увеличение объема резерва средств для сектора безопасности и обороны;

специальным фондом на 1,523 трлн грн, в том числе по следующим направлениям:

174,2 млрд грн - на денежное обеспечение военнослужащих (с начислениями);

1,371 трлн грн - на развитие вооружения и военной (специальной) техники.

Кроме того, законопроектом: