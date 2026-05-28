Бизнес » Экономика

Рада сделала первый шаг к изменениям в госбюджет-2026

12:26 28.05.2026 Чт
На что планируют направить средства?
aimg Валерий Ульяненко
Рада сделала первый шаг к изменениям в госбюджет-2026 Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Верховная Рада приняла за основу законопроект №15224, который предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону за счет поддержки ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №15224.

Свои голоса "за" отдали 240 народных депутатов. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн.

"Средства будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, денежное обеспечение военнослужащих, а также на защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда бюджета", - говорится в заявлении.

Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 1,56 трлн грн по:

общему фонду на 36,8 млрд грн, в частности:

  • 1,55 млрд грн - для Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой);
  • 16,4 млрд грн - для органов системы МВД (Госпогранслужба, Нацгвардия);
  • 2,47 млрд грн - для Службы безопасности;
  • 1,8 млрд грн - для Главного управления разведки Минобороны;
  • 14,58 млрд грн - увеличение объема резерва средств для сектора безопасности и обороны;

специальным фондом на 1,523 трлн грн, в том числе по следующим направлениям:

  • 174,2 млрд грн - на денежное обеспечение военнослужащих (с начислениями);
  • 1,371 трлн грн - на развитие вооружения и военной (специальной) техники.

Кроме того, законопроектом:

  • увеличен резервный фонд на 40 млрд грн с целью обеспечения финансирования в условиях военного положения непредвиденных мероприятий, в частности связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и укреплением обороноспособности государства;
  • предусмотрены расходы в объеме 40 млрд грн для реализации Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов с целью нейтрализации угроз и обеспечения национальной безопасности в энергетической сфере, обеспечения устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2026/27 года и надлежащих условий жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, Украина постепенно переходит от импорта вооружения к разработке и производству собственных высокотехнологичных систем. Основной фокус сейчас делается на ракетном вооружении и беспилотниках.

Отметим, что Украина уже выпускает по три ракеты "Фламинго" ежедневно. После перехода на двигатели отечественного производства объемы изготовления планируют увеличивать в зависимости от потребностей заказчиков.

Кроме того, в Украине разработали собственную управляемую авиабомбу, которая уже готова к использованию в боевых условиях.

