Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд гривень

Видатки на оборону

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень до 2,63 трлн гривень.

Після останнього голосування видатки зростуть до 2,95 трлн гривень.

Раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявляла, що збільшення видатків необхідно в першу чергу на виплати зарплат військовим.