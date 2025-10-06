ua en ru
Зарплати військовим і озброєння. Куди Міноборони витратить додаткові мільярди на оборону

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 18:13
Зарплати військовим і озброєння. Куди Міноборони витратить додаткові мільярди на оборону Фото: Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабмін ухвалив зміни до Держбюджету-2025, які передбачають додатковий 301 млрд грн для Міноборони. Кошти підуть на зарплати захисникам і закупівлю озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.

За її словами, до кінця року на оборону спрямують додаткові 324,7 млрд грн. Міністерство оборони отримає понад 301 млрд грн:

  • 202 млрд грн витратять на грошове забезпечення військових;
  • 100 млрд грн піде на закупівлю озброєння, в першу чергу дронів всіх типів. Зокрема, FPV-дронів на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;
  • 8 млрд грн направлять на інші військові видатки (пальне, перевезення, експлуатаційні витрати).

Свириденко наголосила, що це рішення ухвалено через динаміку фронту і постійні зміни умов бойових дій. Вона зазначила, що РФ змінює тактику і посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України.

"Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати Війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", - підкреслила прем'єрка.

Вона розповіла, що 294,3 млрд грн надійде від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Ще майже 30 млрд грн - додаткові доходи бюджету.

За словами Свириденко, закупівлю безпілотників допоможуть профінансувати заморожені активи країни-агресорки.

Оборонні видатки

Державний бюджет України на 2025 рік передбачав видатки на оборону в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому.

У липні видатки на безпеку та оборону збільшились на 412 млрд гривень - відповідне рішення ухвалив парламент.

