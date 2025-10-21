Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд гривень
Верховна Рада в черговий раз збільшила видатки на оборону на 2025 рік. Видатки зростуть на 325 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради на Youtube.
Проєкт №14103, яким вносяться зміни до бюджету, підтримали 293 депутати.
Що передбачає закон
Як повідомила голова Бюджетного комітету, будуть збільшені видатки:
- 210,9 млрд гривень - ЗСУ,
- 99,1 млрд гривень - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,
- 8,1 млрд гривень - Національній гвардії,
- 4,3 млрд гривень - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку,
- 1,3 млрд гривень - для СБУ,
- 918 млн гривень - Державній спеціальній службі транспорту,
- 83 млн гривень - Державній прикордонній службі,
- 28,8 млн гривень - для ГУР МО,
- 8 млн гривень - для СЗР.
Ресурсом для збільшення оборонних видатків вперше стануть кошти міжнародних партнерів. Планується виділення 295 млрд гривень, які надійдуть від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Видатки на оборону
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень до 2,63 трлн гривень.
Після останнього голосування видатки зростуть до 2,95 трлн гривень.
Раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявляла, що збільшення видатків необхідно в першу чергу на виплати зарплат військовим.