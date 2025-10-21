Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд гривень

Верховна Рада в черговий раз збільшила видатки на оборону на 2025 рік. Видатки зростуть на 325 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради на Youtube.

Ресурсом для збільшення оборонних видатків вперше стануть кошти міжнародних партнерів. Планується виділення 295 млрд гривень , які надійдуть від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Видатки на оборону

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень до 2,63 трлн гривень.

Після останнього голосування видатки зростуть до 2,95 трлн гривень.

Раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявляла, що збільшення видатків необхідно в першу чергу на виплати зарплат військовим.