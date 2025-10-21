ua en ru
Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд гривен

Украина, Вторник 21 октября 2025 14:50
Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд гривен Фото: Расходы на оборону увеличили на 325 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада в очередной раз увеличила расходы на оборону на 2025 год. Расходы вырастут на 325 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады на Youtube.

Проект №14103, которым вносятся изменения в бюджет, поддержали 293 депутата.

Что предусматривает закон

Как сообщила глава Бюджетного комитета, будут увеличены расходы:

  • 210,9 млрд гривен - ВСУ,
  • 99,1 млрд гривен - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ,
  • 8,1 млрд гривен - Национальной гвардии,
  • 4,3 млрд гривен - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи,
  • 1,3 млрд гривен - для СБУ,
  • 918 млн гривен - Государственной специальной службе транспорта,
  • 83 млн гривен - Государственной пограничной службе,
  • 28,8 млн гривен - для ГУР МО,
  • 8 млн гривен - для СВР.

Ресурсом для увеличения оборонных расходов впервые станут средства международных партнеров. Планируется выделение 295 млрд гривен, которые поступят от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Расходы на оборону

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен до 2,63 трлн гривен.

После последнего голосования расходы вырастут до 2,95 трлн гривен.

Ранее председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявляла, что увеличение расходов необходимо в первую очередь на выплаты зарплат военным.

Госбюджет Верховная рада
