Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд гривен

Верховная Рада в очередной раз увеличила расходы на оборону на 2025 год. Расходы вырастут на 325 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады на Youtube.

Ресурсом для увеличения оборонных расходов впервые станут средства международных партнеров. Планируется выделение 295 млрд гривен , которые поступят от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Расходы на оборону

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен до 2,63 трлн гривен.

После последнего голосования расходы вырастут до 2,95 трлн гривен.

Ранее председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявляла, что увеличение расходов необходимо в первую очередь на выплаты зарплат военным.