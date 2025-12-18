Рада збереться в останню суботу перед Новим роком: яка причина
Верховна Рада збереться у суботу, 27 грудня, що є нетиповим для звичного графіка роботи парламенту. На пленарному засіданні хочуть розглянути перейменування монети на шаг в цілому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Зауважимо, що зазвичай пленарні засідання ВРУ відбуваються у будні дні - з вівторка по четвер, тоді як робота у вихідні скликається лише у виняткових випадках.
Питання додаткового пленарного засідання 27 грудня обговорювали у контексті розгляду законопроєкту про перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". Відповідну пропозицію підтримав 241 народний депутат.
Таким чином, законопроєкт планують винести на друге читання вже в наступну суботу, поза стандартним розкладом роботи парламенту.
Перейменування копійок на шаги
Нагадаємо, у четвер, 18 грудня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про зміну назви розмінної монети України - з "копійки" на "шаг".
Рішення ухвалили в межах курсу на дерусифікацію та символічне завершення грошової реформи 1996 року. За документ проголосували 264 народні депутати.
Серед ініціаторів законопроєкту - голова парламенту Руслан Стефанчук. Документ пропонує замінити назву монети на історично притаманну українській традиції.
Термін "шаг" широко використовувався в українській літературі та мав офіційне застосування в період Української Народної Республіки: у 1918-1919 роках в обігу перебували монети номіналом від 10 до 50 шагів.
Ініціатори наголошують, що йдеться не лише про технічну зміну, а про відмову від терміну, який має імперське та радянське походження.
Водночас перехід не потребуватиме додаткових витрат: копійки та шаги певний час обертатимуться паралельно, а співвідношення залишиться незмінним - 1:1.
За оцінками Національного банку, нині в обігу перебуває близько 14 млрд розмінних монет. У майбутньому регулятор планує карбувати лише монети номіналом 50 шагів упродовж кількох років, тоді як дрібніші номінали поступово виводитимуться з обігу.