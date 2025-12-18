ua en ru
Рада збереться в останню суботу перед Новим роком: яка причина

Київ, Четвер 18 грудня 2025 12:26
UA EN RU
Рада збереться в останню суботу перед Новим роком: яка причина Фото: Верховну Раду скликають у вихідний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада збереться у суботу, 27 грудня, що є нетиповим для звичного графіка роботи парламенту. На пленарному засіданні хочуть розглянути перейменування монети на шаг в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Зауважимо, що зазвичай пленарні засідання ВРУ відбуваються у будні дні - з вівторка по четвер, тоді як робота у вихідні скликається лише у виняткових випадках.

Питання додаткового пленарного засідання 27 грудня обговорювали у контексті розгляду законопроєкту про перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". Відповідну пропозицію підтримав 241 народний депутат.

Таким чином, законопроєкт планують винести на друге читання вже в наступну суботу, поза стандартним розкладом роботи парламенту.

Перейменування копійок на шаги

Нагадаємо, у четвер, 18 грудня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про зміну назви розмінної монети України - з "копійки" на "шаг".

Рішення ухвалили в межах курсу на дерусифікацію та символічне завершення грошової реформи 1996 року. За документ проголосували 264 народні депутати.

Серед ініціаторів законопроєкту - голова парламенту Руслан Стефанчук. Документ пропонує замінити назву монети на історично притаманну українській традиції.

Термін "шаг" широко використовувався в українській літературі та мав офіційне застосування в період Української Народної Республіки: у 1918-1919 роках в обігу перебували монети номіналом від 10 до 50 шагів.

Ініціатори наголошують, що йдеться не лише про технічну зміну, а про відмову від терміну, який має імперське та радянське походження.

Водночас перехід не потребуватиме додаткових витрат: копійки та шаги певний час обертатимуться паралельно, а співвідношення залишиться незмінним - 1:1.

За оцінками Національного банку, нині в обігу перебуває близько 14 млрд розмінних монет. У майбутньому регулятор планує карбувати лише монети номіналом 50 шагів упродовж кількох років, тоді як дрібніші номінали поступово виводитимуться з обігу.

