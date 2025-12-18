ua en ru
Копійки перейменують на шаги: Рада зробила перший крок

Київ, Четвер 18 грудня 2025 11:49
UA EN RU
Копійки перейменують на шаги: Рада зробила перший крок Фото: копійки в Україні перейменують на шаги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада проголосувала за перейменування копійки на шаг. Відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України підтримали в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Що зміниться

"За" віддали свої голоси 264 народні депутати. Зміна копійки на шаг стане символічним завершенням грошової реформи 1996 року.

Законопроєктом, серед ініціаторів якого є спікер ВРУ Руслан Стефанчук, пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на питомо українську - "шаг".

Слово "шаг", як додають нардепи, часто трапляється у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших українських класиків.

У 1918 році Центральна Рада випускала розмінні гроші номіналом 10–50 шагів. Вони використовувалися в обігу до 1919 року, після чого були скасовані більшовиками.

"Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. "Копійка" - спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість "шаг" - історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки", - пояснюють ініціатори.

Зміни, як зауважують в Раді, не потребуватимуть додаткових витрат: монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Що далі

За даними НБУ, в обігу в Україні перебуває майже 14 млрд монет.

Надалі планується випуск лише монет "50 шагів" - протягом приблизно 3-4 років, у кількості десятків мільйонів штук. Усі інші номінали будуть від 1 гривні і вище.

Що стосується законопроєкту про перейменування "копійки" на "шаг", Верховна Рада провела дискусію щодо проведення додаткового пленарного засідання 27 грудня. Відповідну пропозицію підтримали 241 народний депутат.

Таким чином, в цілому законопроект про перейменування розмінної монети нардепи розглянуть в другому читанні в наступну суботу.

Ініціатива щодо перейменування копійок на шаги

Як ми писали раніше, Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу і в цілому проєкт закону щодо перейменування копійок на шаги.

Нагадаємо, минулого року Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Ідею підтримали Інститут історії України, Інститут мовознавства та Український інститут національної пам’яті.

Додамо, що Нацбанк планує карбувати лише монети номіналом 50 шагів.

