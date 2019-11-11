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Рада завтра не будет рассматривать законопроект о рынке земли, - Арахамия

Новости » Политика     11.11.2019 - 22:44
Рада завтра не будет рассматривать законопроект о рынке земли, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По его словам, завтра парламент будет рассматривать более 10 законопроектов, а на рассмотрение проекта закона о рынке земли потребуется весь день

С повестки дня на вторник, 12 ноября, убрали законопроект о снятии запрета на продажу сельськохозяйственных земель. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что вопрос рынка земли обсудят на отдельном заседании фракции "Слуги народа" в эту пленарную среду.

"Завтра с повестки дня закон о земле возможно сняли, ведь завтра 11 или 12 важных законопроектов. В связи с этим и перенесли. Рассмотрение законопроекта о рынке земли займет весь день. О земле у нас будет отдельное заседание фракции. Думаю, послезавтра", - заявил Арахамия.

Отметим, в проект повестки дня Верховной рады на 12 ноября не были включены законопроекты об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Также ранее представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук допустила, что 12 ноября законопроект о рынке земли не будет рассмотрен. По ее словам, у парламента есть время до конца года для снятия моратория.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всенародном референдуме. Также на прошлой неделе Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли.

Также РБК-Украина писало, что согласно данным Центра Разумкова, на референдуме две трети украинцев проголосуют против рынка земли.

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