Рада завтра не розглядатиме законопроект про ринок землі, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За його словами, завтра парламент розглядатиме понад 10 законопроектів, а на розгляд проекту закону про ринок землі потрібен весь день

З порядку денного на вівторок, 12 листопада, забрали законопроект про зняття заборони на продаж сільськогосподарських земель. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що питання ринку землі обговорять на окремому засіданні фракції "Слуги народу" цієї пленарної середи.

"Завтра з порядку денного закон про землі можливо зняли, адже завтра, 11 або 12 важливих законопроектів. У зв'язку з цим і перенесли. Розгляд законопроекту про ринок землі займе весь день. Про землю у нас буде окреме засідання фракції. Думаю, післязавтра", - заявив Арахамія.

Зазначимо, у проект порядку денного Верховної ради на 12 листопада не були включені законопроекти про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Також раніше представник Кабінету міністрів у парламенті Ірина Верещук допустила, що 12 листопада законопроект про ринок землі не буде розглянуто. За її словами, у парламенту є час до кінця року для зняття мораторію.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що в Україні питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися на всенародному референдумі. Також минулого тижня Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі.

Також РБК-Україна писало, що згідно з даними Центру Разумкова, на референдумі дві третини українців проголосують проти ринку землі.