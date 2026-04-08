Рада забрала мандат у нардепа від "Слуги народу"

"Рада підтримала законопроект №15098 про складання повноважень депутата Д.Володіної. "За" – 253", - повідомив Железняк.

Наприкінці березня Дар’я Володіна написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень, і регламентний комітет підтримав її заяву.

Зазнається, що Володіна була обрана за партійним списком, тож замість неї до парламенту пізніше зайде інший депутат.

Наступними кандидатами на мандат народного депутата є професор кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець (№161) і директор ДО "Національний офіс інтелектуальної власності" Богдан Моркляник (№162).

Що відомо про Володіну

Під час навчання на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка вона працювала на телебаченні. У 2016 році заснувала та очолила агенцію "PR Space", а також є власницею компанії "Iconic Creations" у Нью-Йорку (США).

У 2017 році обіймала посаду репутаційної менеджерки пісенного конкурсу «Євробачення», який відбувався в Україні.

У 2018 році Дар’я Володіна була обрана до комітету з протидії корупції в Київській області, а також висувалася кандидатом до Ради громадського контролю при НАБУ.

У 2019 році її обрали народною депутаткою Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" (№65 у списку) як безпартійну. З 10 листопада 2019 року вона входить до складу Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.