RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Рада забрала мандат у нардепа от "Слуги народа"

14:22 08.04.2026 Ср
2 мин
Кто может стать преемником Володиной в Верховной Раде?
aimg Константин Широкун
Фото: Дарья Володина (facebook.com/dariavolodinaofficial)

Верховная Рада поддержала заявление нардепа Дарьи Володиной от "Слуги народа" о сложении мандата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Рада поддержала законопроект №15098 о сложении полномочий депутата Д.Володиной. "За" - 253", - сообщил Железняк.

В конце марта Дарья Володина написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий, и регламентный комитет поддержал ее заявление.

Отмечается, что Володина была избрана по партийному списку, поэтому вместо нее в парламент позже зайдет другой депутат.

Следующими кандидатами на мандат народного депутата являются профессор кафедры международного и европейского права Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Елена Киевец (№161) и директор ГО "Национальный офис интеллектуальной собственности" Богдан Моркляник (№162).

Что известно о Володиной

Во время учебы на экономическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко она работала на телевидении. В 2016 году основала и возглавила агентство "PR Space", а также является владелицей компании "Iconic Creations" в Нью-Йорке (США).

В 2017 году занимала должность репутационного менеджера песенного конкурса "Евровидение", который проходил в Украине.

В 2018 году Дарья Володина была избрана в комитет по противодействию коррупции в Киевской области, а также выдвигалась кандидатом в Совет общественного контроля при НАБУ.

В 2019 году ее избрали народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" (№65 в списке) как беспартийную. С 10 ноября 2019 года она входит в состав Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, ранее спикер парламента призвал представителей госорганов воздержаться от громких заявлений, нарушающих презумпцию невиновности депутатов и наносящих ущерб репутации Рады как институции.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты, которые хотели сложить мандат, должны продолжать выполнять свои обязанности в Верховной Раде или же пойти служить на фронт.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Верховная радаСлуга народа