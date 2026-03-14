Стефанчук закликав утриматися від заяв про нардепів, які б шкодили репутації Ради

Спікер парламенту закликав, зокрема, представників держорганів утриматися від гучних заяв, що порушують презумпцію невинуватості депутатів і завдають шкоди репутації Ради як інституції.

Межа хейту нардепів іноді перетинає межу здорового глузду, - Стефанчук

"Я закликаю всіх, і особливо представників окремих державних органів, утриматися від гучних заяв, що порушують презумпцію невиновності та завдають шкоди репутації Верховної Ради України як інституції", - написав Стефанчук.

За його словами, український парламент як єдиний орган законодавчої влади діє виключно в межах і в спосіб, передбачений Конституцією. Водночас він зазначив, що критика політиків у суспільстві була і залишається нормальним демократичним процесом.

Водночас, наголосив спікер, існує межа між критикою та цілеспрямованою дискредитацією інституції.

"На жаль, за роки незалежності в Україні сформувалася певна культура "хейту депутата", яка останнім часом набуває катастрофічних масштабів", - сказав Стефанчук.

За його словами, кількість маніпулятивних закидів, дискредитаційної критики, некоректних висловлювань, звинувачень у всіх смертних гріхах і персональних образ на адресу народних депутатів подекуди виходить за межі здорового глузду та пристойності.

Стефанчук перейшов від слів про нардепів до їхніх справ

Стефанчук також нагадав, що більшість народних депутатів 24 лютого 2022 року, коли існувала пряма загроза столиці, зібралися в центрі Києва, щоб виконати свій конституційний обов'язок і забезпечити безперервну роботу держави.

Крім того, за його словами, саме цей склад парламенту після подачі заявки на вступ до Європейського Союзу ухвалив необхідні закони, що дали змогу Україні отримати статус кандидата на членство в ЄС і розпочати переговори про вступ.

Також, як наголосив голова ВРУ, народні депутати голосували за рішення, необхідні для виконання міжнародних зобов'язань України та отримання фінансової підтримки від партнерів для збереження економічної стабільності під час війни.

Спікер все ж визнав, що до деяких депутатів є питання

Водночас Стефанчук визнав, що до деяких народних депутатів виникають питання з боку правоохоронних органів.

"Але хочу нагадати, що це стало можливим тільки після того, як у 2019 році саме цей склад парламенту добровільно скасував депутатську недоторканність і перестав бути членом "елітного парламентського клубу", - наголосив він.

Він додав, що скасування недоторканності не скасовує базового принципу права - презумпції невинуватості.

"Ніщо не дає права будь-кому вішати на людину ярлик злочинця, доки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - підсумував Стефанчук.