Рада заборонить смартфони на уроках? Нардеп дав чітку відповідь

Коментуючи інформацію ЗМІ, Грищук зазначив, що по-перше, ідею законопроєкту висунув тільки один нардеп, а по-друге, питання смартфонів у школах - це взагалі не те, що має регулюватися на такому рівні.

"Не нардепи, а один нардеп. Мазурашу (нардеп від СН Георгій Мазурашу, - ред.). Його закони ніколи не проходять і цей не пройде. Ідея точно не та, яка має регулюватись законом. Це питання на рішення кожної школи/батьків", - зазначив він.

Зазначимо, що 27 березня 2026 року в парламенті зареєстрували проєкт закону №15105 який передбачає "обмеження використання смартфонів під час освітнього процесу". Його ініціатором виступив народний депутат Мазурашу.

Пропонується зобов'язати усіх учнів відмовитися від використання під час уроків телефонів, планшетів та смарт-годинників. Винятки можуть бути тільки для потреб освіти, або медичних.

В Міністерстві освіти вже прокоментували ініціативу, зазначивши, що це питання не є пріоритетом державної політики, його регулювання на законодавчому рівні не передбачається. Школи можуть самостійно встановлювати правила користування пристроями.