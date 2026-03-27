Рада заборонить смартфони на уроках? Нардеп дав чітку відповідь

22:07 27.03.2026 Пт
2 хв
Проблема використання гаджетів у школах не є пріоритетом державної політики
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: школи можуть самостійно встановлювати правила користування пристроями (Getty Images)

Верховна Рада не планує забороняти використання смартфонів у школах під час навчального процесу. Поданий в Раду законопроєкт із обмеженнями навряд чи потрапить на голосування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав Роман Грищук, член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, в своєму Threads.

Коментуючи інформацію ЗМІ, Грищук зазначив, що по-перше, ідею законопроєкту висунув тільки один нардеп, а по-друге, питання смартфонів у школах - це взагалі не те, що має регулюватися на такому рівні.

"Не нардепи, а один нардеп. Мазурашу (нардеп від СН Георгій Мазурашу, - ред.). Його закони ніколи не проходять і цей не пройде. Ідея точно не та, яка має регулюватись законом. Це питання на рішення кожної школи/батьків", - зазначив він.

Зазначимо, що 27 березня 2026 року в парламенті зареєстрували проєкт закону №15105 який передбачає "обмеження використання смартфонів під час освітнього процесу". Його ініціатором виступив народний депутат Мазурашу.

Пропонується зобов'язати усіх учнів відмовитися від використання під час уроків телефонів, планшетів та смарт-годинників. Винятки можуть бути тільки для потреб освіти, або медичних.

В Міністерстві освіти вже прокоментували ініціативу, зазначивши, що це питання не є пріоритетом державної політики, його регулювання на законодавчому рівні не передбачається. Школи можуть самостійно встановлювати правила користування пристроями.

Нагадаємо, ми писали, що українські абітурієнти за кордоном отримали додаткові місця для проходження НМТ у США, Чехії та Словаччині. Водночас у понад 20 популярних європейських містах вільних позицій для реєстрації вже не залишилося.

Також ми писали про те, що вступники, які здобувають середню освіту в іноземних школах, також мають право на складання НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів. Реєстрація триває до 2 квітня.

