НМТ-2026 за кордоном: що робити вступникам, якщо їхньої країни немає у списку

08:55 22.03.2026 Нд
2 хв
Чи можна змінити локацію уже після реєстрації?
aimg Василина Копитко
Національний мультипредметний тест у 2026 році пройде у 32 країнах. Проте кількість місць у закордонних екзаменаційних центрах обмежена, а вступникам, у чиїх країнах перебування тестування не проводитимуть, доведеться шукати альтернативні локації.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Головне:

  • Географія тестів: НМТ-2026 планують провести у 54 містах 32 країн, проте цей перелік ще може розширитися.
  • Обмеження місць: Кількість учасників у закордонних центрах (ТЕЦ) лімітована. Якщо місця у конкретному місті закінчаться, воно зникне з реєстраційної програми.
  • Алгоритм дій: Якщо вашої країни немає у списку, УЦОЯО радить обирати найближчу доступну локацію в сусідній державі.
  • Дедлайн для змін: Змінити обраний населений пункт на зручніший (якщо він з'явиться згодом) можна лише до 7 квітня включно.
  • Умови ідентичні: Тестування за кордоном пройде за тими ж правилами, що і в Україні - у спеціальних центрах із українськомовними інструкторами.

Географія тестів та "дефіцит" місць

Наразі підтверджено домовленості про проведення НМТ у 54 містах 32 країн. Перелік локацій ще може розширитися, оскільки перемовини тривають.

Вакуленко наголосила, що процедура за кордоном буде ідентичною до української: іспити пройдуть у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) із українськомовними інструкторами.

Головний ризик для вступників за кордоном - ліміт на кількість учасників.

"У разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору. Тому радимо потенційним учасникам не зволікати з реєстрацією", - підкреслила Вакуленко.

Що робити, якщо у вашій країні немає ТЕЦ

Для випускників, які перебувають у країнах, де центри тестування не будуть облаштовані, діє чіткий алгоритм:

  • Обирати найближчу локацію: Якщо вашої країни немає в переліку, необхідно реєструватися в найближчому доступному місті іншої країни.
  • Можливість зміни локації: Якщо згодом з'явиться зручніший пункт, учасники зможуть змінити свій вибір у персональному кабінеті до 7 квітня включно.

Стежити за оновленням переліку нових міст та країн УЦОЯО радить безпосередньо на своєму офіційному сайті.

