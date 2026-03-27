Рада запретит смартфоны на уроках? Нардеп дал четкий ответ

Верховная Рада не планирует запрещать использование смартфонов в школах во время учебного процесса. Поданный в Раду законопроект с ограничениями вряд ли попадет на голосование.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал Роман Грищук, член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, в своем Threads.
Комментируя информацию СМИ, Грищук отметил, что во-первых, идею законопроекта выдвинул только один нардеп, а во-вторых, вопрос смартфонов в школах - это вообще не то, что должно регулироваться на таком уровне.
"Не нардепы, а один нардеп Мазурашу (нардеп от СН Георгий Мазурашу, - ред.). Его законы никогда не проходят и этот не пройдет. Идея точно не та, которая должна регулироваться законом. Это вопрос на решение каждой школы/родителей", - отметил он.
Отметим, что 27 марта 2026 года в парламенте зарегистрировали проект закона №15105 который предусматривает "ограничение использования смартфонов во время образовательного процесса". Его инициатором выступил народный депутат Мазурашу.
Предлагается обязать всех учеников отказаться от использования во время уроков телефонов, планшетов и смарт-часов. Исключения могут быть только для нужд образования, или медицинских.
В Министерстве образования уже прокомментировали инициативу, отметив, что этот вопрос не является приоритетом государственной политики, его регулирование на законодательном уровне не предусматривается. Школы могут самостоятельно устанавливать правила пользования устройствами.
