Рада запретит смартфоны на уроках? Нардеп дал четкий ответ

Комментируя информацию СМИ, Грищук отметил, что во-первых, идею законопроекта выдвинул только один нардеп, а во-вторых, вопрос смартфонов в школах - это вообще не то, что должно регулироваться на таком уровне.

"Не нардепы, а один нардеп Мазурашу (нардеп от СН Георгий Мазурашу, - ред.). Его законы никогда не проходят и этот не пройдет. Идея точно не та, которая должна регулироваться законом. Это вопрос на решение каждой школы/родителей", - отметил он.

Отметим, что 27 марта 2026 года в парламенте зарегистрировали проект закона №15105 который предусматривает "ограничение использования смартфонов во время образовательного процесса". Его инициатором выступил народный депутат Мазурашу.

Предлагается обязать всех учеников отказаться от использования во время уроков телефонов, планшетов и смарт-часов. Исключения могут быть только для нужд образования, или медицинских.

В Министерстве образования уже прокомментировали инициативу, отметив, что этот вопрос не является приоритетом государственной политики, его регулирование на законодательном уровне не предусматривается. Школы могут самостоятельно устанавливать правила пользования устройствами.