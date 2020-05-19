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Рада вышла из карантина: сегодня нардепы могут разблокировать подписание банковского закона

Новости » Политика     19.05.2020 - 09:20
Рада вышла из карантина: сегодня нардепы могут разблокировать подписание банковского закона
Фото: заседание Верховной рады (РБК-Украина)

Депутаты рассмотрят два постановления об отмене так называемого банковского закона

Сегодня состоится очередное заседание Верховной рады. На повестке дня более 20 вопросов, включая постановление об отмене результатов голосования за закон о банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Одними из первых вопросов, которые рассмотрят народные депутаты, будут два постановления об отмене так называемого банковского закона. После их отклонения подписание документа будет разблокировано для главы парламента, а потом и президента.

Нардепы также рассмотрят президентский законопроект о двойном гражданстве. По словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, документ могут отправить на доработку. Ранее на согласительном совете депутаты не поддержали исключение соответствующего проекта с повестки дня.

Также в первом чтении вынесен проект закона о медиа. Отметим, что комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект, а комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики настаивал о необходимости доработки закона.

Напомним, 13 мая народные депутаты одобрили проект постановления №3434, согласно которому Верховная рада Украины выйдет с карантина и начнет работать в обычном режиме с 18 мая.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ПриватБанкВерховная РадаЗакон
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