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Рада вийшла з карантину: сьогодні нардепи можуть розблокувати підписання банківського закону

Новини » Політика     19.05.2020 - 09:20
Рада вийшла з карантину: сьогодні нардепи можуть розблокувати підписання банківського закону
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

Депутати розглянуть дві постанови про скасування так званого банківського закону

Сьогодні відбудеться чергове засідання Верховної ради. На порядку денному понад 20 питань, включно з постановою про скасування результатів голосування за закон про банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

Одним із перших питань, які розглянуть народні депутати, будуть дві постанови про скасування так званого банківського закону. Після їх відхилення підписання буде розблоковане для глави парламенту, а потім для президента.

Нардепи також розглянуть президентський законопроект про подвійне громадянство. За словами спікера ВР Дмитра Разумкова, документ можуть відправити на доопрацювання. Раніше на погоджувальній раді депутати не підтримали виключення відповідного проекту з порядку денного.

Також до першого читання винесено проект закону про медіа. Зазначимо, що комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект, а комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики наголошував на необхідності доопрацювання закону.

Нагадаємо, 13 травня народні депутати схвалили проект постанови №3434, згідно з яким Верховна рада України вийде з карантину і почне працювати у звичайному режимі з 18 травня.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ПриватБанкВерховна РадаЗакон
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