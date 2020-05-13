ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада выйдет из карантина 18 мая

Новости » Политика     13.05.2020 - 13:44
Рада выйдет из карантина 18 мая
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления Давида Арахамии

Верховная рада Украины выйдет из карантина 18 мая. Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3434, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 251 нардеп.

Автором проекта постановления является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно документу, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее. На заседании правительства будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина.

Отметим, что власти неоднократно заявляли, что смягчение карантина возможно только при условии снижения числа зараженных коронавирусной инфекцей.

Также в интервью РБК-Украина главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что ко второй волне коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. По его словам, массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

Теги Новости Украины карантинВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь