Президент просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом объявили в ходе заседания согласительного совета

Президент Владимир Зеленский просит Верховную раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Речь идет о проекте закона №2590.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями. Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, в январе анонсировалось рассмотрение Радой законопроектов о гражданстве и легализации игорного бизнеса.

Кроме того, в Кабмине подчеркивали, что украинцы из диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

РБК-Украина писало, что спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

Автор: Анастасия Светлевская