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Рада планирует изменить график пленарных заседаний 

Новости » Политика     19.05.2020 - 00:59
Рада планирует изменить график пленарных заседаний 
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Решение могут вынести на рассмотрение 19 мая

На рассмотрение парламента могут вынести постановление об изменении графика проведения пленарных заседаний Верховной рады. Возможно, это произойдет во вторник, 19 мая.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура в своем telegram.

"Депутатам предложат проголосовать за переход на "полукарантинный" график работы. Хотят, чтобы Рада так работала ближайшие две недели. Вот так коллеги видят наш рабочий день: Вторник - четверг: с 9 утра до 12 дня, полчаса перерыв, далее 12:30 -15:00. Среда - пятница: как обычно, до 14:00", - заявил Качура.

По его словам, в случае принятия такого постановления, нардепам должны также урезать и зарплату.

"Если уж голосовать за такое постановление, то при условии, что и зарплаты мы получим только за полдня работы", - добавил он.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что 19 мая сразу после пленарного заседания Рады состоится заседание фракции СН.

Также глава парламента Дмитрий Разумков сообщал, что кулуары Верховной рады могут открыть для СМИ уже с 22 мая. Также планируется открыть доступ к балкону для прессы.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Верховная Радапленарное заседание
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