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Рада во вторник рассмотрит закон о прослушке нардепов

Новости » Политика     02.12.2019 - 12:58
Рада во вторник рассмотрит закон о прослушке нардепов
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект должен окончательно отменить депутатскую неприкосновенность

Верховная рада Украины во вторник, 3 декабря, рассмотрит законопроект о разрешении на прослушку нардепов, который должен окончательно отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом в ходе брифинга сообщил глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, речь идет о законопроекте №2237 и альтернативном к нему 2237-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

"Этот законопроект будет рассмотрен во вторник", - отметил глава Рады.

Напомним, ранее Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №2101-10, которым данные проекты законов нардепы включили в повестку дня.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября в Раде появился текст законопроекта №2237 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов.

Добавим, профильный комитет ВР подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте президента Владимира Зеленского №1009 поднимать вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и внесении изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон. Поэтому Рада одобрила законопроект №1009 во втором чтении без нормы о разрешении на прослушку нардепов.

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Новости Украины неприкосновенностьВерховная РадапрослушкаДмитрий Разумков
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