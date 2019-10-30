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Комитет Рады отложил рассмотрение закона о разрешении на прослушку нардепов

Новости » Политика    30.10.2019 - 18:18
Комитет Рады отложил рассмотрение закона о разрешении на прослушку нардепов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рассмотрение законопроектов об окончательной отмене неприкосновенности нардепов комитет продолжит на следующем заседании

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности перенес на следующее заседание рассмотрение законопроектов №2237 и альтернативного к нему 2237-1 об окончательной отмене неприкосновенности нардепов, которым, в частности, разрешается прослушка нардепов. Такое решение комитет принял в ходе заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, следующее заседание комитета должно состояться 13 ноября.

"Оба законопроекта мы откладываем до следующего заседания", - заявил глава комитета Денис Монастырский.

Напомним, Верховная рада поддержала за основу и в целом проект постановления №2101-10 "О внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва", таким образом включив в повестку дня сессии законопроекты о прослушивании нардепов. За документ со второго раза проголосовали 240 депутатов ВР (сначала 219).

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября в Раде появился текст законопроекта №2237 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов.

Добавим, профильный комитет ВР подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте президента Владимира Зеленского №1009 поднимать вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и внесении изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон. Поэтому Рада одобрила законопроект №1009 во втором чтении без нормы о разрешении на прослушку нардепов.

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