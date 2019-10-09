В Раде появился текст закона о прослушке нардепов

Фото: народные депутаты (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №2237 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Авторами законопроекта являются народные депутаты от фракции "Слуга народа".

Согласно законопроекту, обыски у нардепов можно будет провести, если соответствующее ходатайство поддержит генеральный прокурор и согласует следственный судья. Генеральный прокурор должен вносит в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о вероятном нарушении народного депутата.

Задержание, арест, домашний арест, прослушка, применение негласных следственных действий в отношении народного депутата возможны, если ходатайство с соответствующим разрешением поддержит генпрокурор или исполняющий его обязанности.

Рассматривать такое ходатайство будет судья апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования; а в случае подсудности Высшего антикоррупционного суда - следственный судья Высшего антикоррупционного суда.

Согласно законопроекту, такие решения следственного судьи могут быть обжалованы в апелляционном порядке - в случаях, предусмотренных УПК Украины.

Устанавливается, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что профильный комитет Верховной рады подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте Зеленского поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон.

Так, 19 сентября Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов.