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Рада включила в повестку дня сессии закон о прослушке нардепов

Новости » Политика    29.10.2019 - 10:59
Рада включила в повестку дня сессии закон о прослушке нардепов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Согласно законопроекту, предлагается окончательно отменить депутатскую неприкосновенность и, в частности, разрешить прослушку нардепов

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2101-10 "О внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". За документ со второго раза проголосовали 240 депутатов ВР (сначала 219), передает корреспондент РБК-Украина.

Так, проектом включается в повестку дня второй сессии ВР дополнительные вопросы. Среди законопроектов и №2237, 2237-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Этими проектами предлагается окончательно отменить депутатскую неприкосновенность и, в частности, разрешить прослушку нардепов.

Напомним, 10 октября в Верховной раде Украины появился текст законопроекта №2237. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Также РБК-Украина сообщало, что что профильный комитет Рады подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте президента Владимира Зеленского поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон.

Так, 19 сентября Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов.

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Новости Украины законопроектнеприкосновенностьВерховная Рада
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