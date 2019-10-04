В Раду внесут новый закон о прослушке нардепов

Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В пятницу в ВР должны зарегистрировать депутатский законопроект

Сегодня, 4 октября, в Верховную раду будет внесен законопроект о проведении обысков и негласных следственных действий в отношении народных депутатов. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Авторы законопроекта - нардепы от фракции "Слуга народа".

"Мы сегодня регистрируем законопроект, который будет касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов. Потому что вынули это из этого закона (речь идет о принятом законопроекте №1009, - ред.), вы видите, как он сложно шел даже без этой нормы... Мы сегодня взяли на себя обязательства... Фракция подпишет депутатский законопроект о том, каким образом должны осуществляться эти действия в отношении народных депутатов", - заявил Монастырский.

По его словам, ходатайство на проведение следственных действий или обысков будет согласовывать генпрокурор, а принимать решения только суд.

"Вы сможете его прочитать, когда он будет зарегистрирован. Но в целом, речь идет о том, что согласовывать соответствующие ходатайства должен генеральный прокурор, а решение принимать - судья апелляционного суда. Такая позиция. Это абсолютно законная позиция, поскольку отменена депутатская неприкосновенность. Собственно, у Верховной рады не будет права давать согласие на задержание, обыск и открытие производств в отношении депутатов", - заявил нардеп.

Напомним, парламент в пятницу, 4 октября, в повторном втором чтении принял законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского, которым в первом чтении предлагалось разрешить прослушку народных депутатов. Однако ко второму чтению норму убрали из документа.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности подчеркивал, что нецелесообразно в этом законопроекте поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесении изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон.

Так, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых. При этом 10 сентября ВР приняла за основу законопроект №1009. За документ проголосовали 297 нардепов.